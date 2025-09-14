بھکر :ڈی ایچ کیو ہسپتال میں ایچ پی وی ویکسی نیشن مہم کا افتتاح
بھکر (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتال میں ایک بچی کو ویکسین لگا کر ایچ پی وی ویکسی نیشن مہم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر سی ای او صحت و آبادی ڈاکٹر مظہر عباس بلوچ، ایم ایس ڈی ایچ کیو ڈاکٹر احسان اللہ خان اور۔۔۔
دیگر ہیلتھ افسر بھی موجود تھے ۔بریفنگ میں بتایا گیا کہ ضلع بھر میں مائیکرو پلان کے مطابق 9 سے 14 سال کی عمر کی 1 لاکھ 23 ہزار 296 بچیوں کو کینسر سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ویکسین دی جائے گی، جس کے لیے 105 ٹیمیں تشکیل دی جا چکی ہیں۔ ویکسی نیشن مہم 15 ستمبر سے 27 ستمبر تک جاری رہے گی۔ یہ ون ٹائم ڈوز بچیوں کو عمر بھر کینسر کے خطرات سے محفوظ رکھنے میں معاون ثابت ہوگی۔ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے والدین سے اپیل کی کہ وہ اپنی بچیوں کی بہتر صحت کے لیے محکمہ صحت کی ٹیموں سے تعاون کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تحصیل سطح پر اسسٹنٹ کمشنرز مہم کی نگرانی کریں گے تاکہ مقررہ اہداف کا حصول یقینی بنایا جا سکے ۔