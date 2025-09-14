صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھکر :ڈی ایچ کیو ہسپتال میں ایچ پی وی ویکسی نیشن مہم کا افتتاح

  • سرگودھا
بھکر :ڈی ایچ کیو ہسپتال میں ایچ پی وی ویکسی نیشن مہم کا افتتاح

بھکر (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتال میں ایک بچی کو ویکسین لگا کر ایچ پی وی ویکسی نیشن مہم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر سی ای او صحت و آبادی ڈاکٹر مظہر عباس بلوچ، ایم ایس ڈی ایچ کیو ڈاکٹر احسان اللہ خان اور۔۔۔

 دیگر ہیلتھ افسر بھی موجود تھے ۔بریفنگ میں بتایا گیا کہ ضلع بھر میں مائیکرو پلان کے مطابق 9 سے 14 سال کی عمر کی 1 لاکھ 23 ہزار 296 بچیوں کو کینسر سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ویکسین دی جائے گی، جس کے لیے 105 ٹیمیں تشکیل دی جا چکی ہیں۔ ویکسی نیشن مہم 15 ستمبر سے 27 ستمبر تک جاری رہے گی۔ یہ ون ٹائم ڈوز بچیوں کو عمر بھر کینسر کے خطرات سے محفوظ رکھنے میں معاون ثابت ہوگی۔ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے والدین سے اپیل کی کہ وہ اپنی بچیوں کی بہتر صحت کے لیے محکمہ صحت کی ٹیموں سے تعاون کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تحصیل سطح پر اسسٹنٹ کمشنرز مہم کی نگرانی کریں گے تاکہ مقررہ اہداف کا حصول یقینی بنایا جا سکے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

یو این میں فلسطین کے دو ریاستی حل کی قرارداد خوش آئند، شیری رحمان

راولپنڈی، غیر قانونی تعمیرات، تجاوزات، پلازہ، 6 دکانیں سیل

راجہ بازار ، مرکزی سڑک کی بندش ،کاروبار متاثر ،نوٹس لیا جائے، صدر راولپنڈی چیمبر

ڈی پی او تلہ گنگ کی کھلی کچہری ،پولیس ریونیو سے متعلق شکایات کے انبار

اسلام آباد،24گھنٹے میں ڈینگی کے 24 مریض، بھارہ کہو میں بھی درجنوں متاثر

مو ٹر سائیکل چوری میں ملوث گروہ کا اہم رکن گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
عالمِ اسلام کا محافظ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
تین کہانیاں سینے میں لپٹیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کسانوں کی باری آئی ایم ایف نہیں مانتا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا بڑھتا ہوا عالمی کردار
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق وسطیٰ میں نئے کھیل کا آغاز؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر پر صہیونی شب خون اور امن مذاکرات کا فریب
محمد عبداللہ حمید گل