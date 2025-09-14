ٹرانسپورٹ اڈوں کا بائی لازپر ناقص عملدرآمد،ٹریفک مسائل کی بڑی وجہ قرار
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) سرویلنس ٹیم نے سرگودھا سمیت ریجن کے چاروں اضلاع میں ٹرانسپورٹ اڈوں کے بائی لاز پر ناقص عملدرآمد کو ٹریفک مسائل کی بڑی وجہ قرار دے دیا۔ ذرائع کے مطابق سرگودھا، خوشاب۔۔۔
، میانوالی اور بھکر میں سی اور ڈی کلاس ٹرانسپورٹ اڈوں پر قواعد کے مطابق سہولیات فراہم نہ ہونے اور عملدرآمد میں تاخیر کے باعث شہری مشکلات میں اضافہ ہوا ہے ۔درجنوں غیر قانونی ٹرانسپورٹ اڈوں کے خلاف کارروائیاں بھی سیاسی مداخلت کے باعث فائلوں تک محدود ہیں۔ ٹیم نے مصروف شاہراہوں کے اطراف قائم غیر قانونی اڈوں اور سنگین خلاف ورزیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ یہ صورت حال ٹریفک نظام کے لیے رکاوٹ ہے ۔سیکرٹری ٹرانسپورٹ اتھارٹی پنجاب نے متعلقہ سیکرٹریز ڈی آر ٹی اے کو ہدایت کی ہے کہ فوری طور پر بائی لاز پر عملدرآمد اور مطلوبہ سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے اور رپورٹ پیش کی جائے ۔ احکامات کے بعد صوبائی سطح کی ٹیمیں اچانک دورے کر کے صورتحال کا جائزہ لیں گی، جبکہ غفلت برتنے پر متعلقہ ریجنل سیکرٹری ذمہ دار ہوگا۔