صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرانسپورٹ اڈوں کا بائی لازپر ناقص عملدرآمد،ٹریفک مسائل کی بڑی وجہ قرار

  • سرگودھا
ٹرانسپورٹ اڈوں کا بائی لازپر ناقص عملدرآمد،ٹریفک مسائل کی بڑی وجہ قرار

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) سرویلنس ٹیم نے سرگودھا سمیت ریجن کے چاروں اضلاع میں ٹرانسپورٹ اڈوں کے بائی لاز پر ناقص عملدرآمد کو ٹریفک مسائل کی بڑی وجہ قرار دے دیا۔ ذرائع کے مطابق سرگودھا، خوشاب۔۔۔

، میانوالی اور بھکر میں سی اور ڈی کلاس ٹرانسپورٹ اڈوں پر قواعد کے مطابق سہولیات فراہم نہ ہونے اور عملدرآمد میں تاخیر کے باعث شہری مشکلات میں اضافہ ہوا ہے ۔درجنوں غیر قانونی ٹرانسپورٹ اڈوں کے خلاف کارروائیاں بھی سیاسی مداخلت کے باعث فائلوں تک محدود ہیں۔ ٹیم نے مصروف شاہراہوں کے اطراف قائم غیر قانونی اڈوں اور سنگین خلاف ورزیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ یہ صورت حال ٹریفک نظام کے لیے رکاوٹ ہے ۔سیکرٹری ٹرانسپورٹ اتھارٹی پنجاب نے متعلقہ سیکرٹریز ڈی آر ٹی اے کو ہدایت کی ہے کہ فوری طور پر بائی لاز پر عملدرآمد اور مطلوبہ سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے اور رپورٹ پیش کی جائے ۔ احکامات کے بعد صوبائی سطح کی ٹیمیں اچانک دورے کر کے صورتحال کا جائزہ لیں گی، جبکہ غفلت برتنے پر متعلقہ ریجنل سیکرٹری ذمہ دار ہوگا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سبزیاں، پھل من مانے نرخوں پر فروخت : انتظامیہ قابو پانے میں ناکام

نجی سوسائٹی سے واٹر چینل کھول کر نکاسی آب کا آغاز

تاریخی مقامات پر معیار ی سائن بورڈز نصب کرنیکی ہدایت

ہمارا پیغام اللہ اور اس کے رسولؐ کا پیغام : جماعت اسلامی

ایل پی جی گیس ریفلنگ پر کریک ڈاؤن تیز کرنیکا حکم

سیلاب متاثرہ خاندانوں میں اشیاتقسیم

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
عالمِ اسلام کا محافظ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
تین کہانیاں سینے میں لپٹیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کسانوں کی باری آئی ایم ایف نہیں مانتا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا بڑھتا ہوا عالمی کردار
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق وسطیٰ میں نئے کھیل کا آغاز؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر پر صہیونی شب خون اور امن مذاکرات کا فریب
محمد عبداللہ حمید گل