کامسٹیک اور جی سی یو کو سیلاب متاثرین کی بحالی کیلئے آ پریشن
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)اسلامی تعاون تنظیم (OIC) کے ذیلی ادارے کامسٹیک اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد نے حالیہ سیلاب متاثرین کی بحالی اور امداد کے لیے مشترکہ ریلیف آپریشن کیا۔
اس سلسلے میں جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کا امدادی قافلہ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر رؤف اعظم کی قیادت میں سیلاب زدہ علاقوں روانہ ہوا، جبکہ کامسٹیک ٹیم کی قیادت کوآرڈینیٹر و فوکل پرسن محمد مرتضیٰ نور نے کی۔امدادی قافلے میں راشن بیگز، خوراک، پینے کے صاف پانی کی بوتلیں، ادویات، طبی سامان، ماہر ڈاکٹرز، پیرا میڈیکل اسٹاف اور رضاکار شامل تھے جو متاثرین کی فوری بحالی اور بنیادی ضروریات کو یقینی بنا رہے تھے ۔اس موقع پر وائس چانسلر ڈاکٹر رؤف اعظم نے کہا کہ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے قومی یکجہتی اور اجتماعی تعاون وقت کی اہم ضرورت ہے ۔ ان کے مطابق جی سی یونیورسٹی فیصل آباد ضلعی انتظامیہ اور فلاحی تنظیموں کے ساتھ مل کر متاثرین کی بحالی کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے ۔ریلیف آپریشن کے دوران چنیوٹ کے مضافاتی متاثرہ علاقوں میں 500 خاندانوں کو راشن بیگز اور پینے کے صاف پانی کی بوتلیں فراہم کی گئیں، جبکہ تقریباً 1500 افراد کو طبی امداد بھی دی گئی۔