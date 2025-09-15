صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسرائیل کو روکنے کیلئے ا مت مسلمہ کر دار ادا کرے :عرفان منان

  • سرگودھا
اسرائیل کو روکنے کیلئے ا مت مسلمہ کر دار ادا کرے :عرفان منان

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسلم لیگ ن کے رہنما اور این اے 101 سے سابق ٹکٹ ہولڈر میاں عرفان منان نے کہاہے کہ۔۔۔

 اسرائیل کی دہشت گردی اور اس کی سرپرستی کرنے والوں کاراستہ روکنے کے لیے ا مت مسلمہ کو متحداور انسانی حقوق کے عالمی علمبرداروں کرداراداکرناچاہئے اپنا دائرہ وسیع کرتا جا رہا ہے اب۔انہوں نے کہا کہ غزہ اور دیگر ممالک پر اسرائیلی حملے بڑی طاقتوں کی سرپرستی میں ہو رہے ہیں، غزہ پر مظالم کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔اسلام اورانسانیت کی دشمن طاقتوں نے اربوں ڈالر کا اسلحہ اس قتل عام کے لیے اسرائیل کو فراہم کیاہے ۔انہوں نے کہا کہ سب کو معلوم ہے کہ اسرائیل کی پشت پناہی کون کر رہا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کے پیچھے برطانوی اور امریکی قوتیں ہیں۔ مسلم امہ کو اپنے گریبان میں جھانکنا اوراسے جاگنا پڑے گا، انہوں نے کہا کہ امت مسلمہ کو پاکستان کے مثبت کردار پر غور کرنا چاہیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

تیز رفتار واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار ماں بیٹے کو کچل دیا

گریٹر کراچی ریجنل پلان ترقی کی کلیدی ،آصف صدیقی

کمرشل گاڑیوں کی رجسٹریشن،روٹ پرمٹس کاآن لائن اجرا

ایچ پی وی سے بچاؤ کی ویکسین ناگزیر، وزیر صحت

مرتضیٰ وہاب کی پریس کانفرنس غلط بیانیوں کا مکمل پیکیج ہے ،سیف الدین ایڈووکیٹ

میونسپل یوٹیلٹی چارجز اور ٹیکسز میں 350روپے کااضافہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس