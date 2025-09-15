تحصیل آفس کے تالے توڑ کر لاکھوں روپے کا فرنیچر چوری
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)تحصیل آفس سرگودھا سے لاکھوں روپے کافرنیچر کے غائب ، محکمانہ کاروائی روک کر نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کروا کر کیس دبانے کی کوشش۔۔۔
جبکہ ضلعی انتظامیہ نے رپورٹ طلب کر لی، ذرائع کے مطابق تحصیل آفس سے دن دیہاڑے قیمتی سرکار ی فرنیچر جس کی مالیت تین لاکھ روپے سے زائد بتائی جاتی ہے تالے توڑ کر غائب کر دیا گیا، اس حوالے سے تمام شعبہ جات کے ملازمین نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے جان چھڑوا لی جبکہ محکمانہ طور پر کسی قسم کی انکوائری کی بجائے نامعلوم افراد پر فرنیچر ودیگر قیمتی سامان کی چوری کا مقدمہ درج کروا دیا گیا جبکہ ڈپٹی کمشنر نے واقعہ کی رپورٹ طلب کر لی۔