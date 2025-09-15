فصلوں میں جانور چھوڑنے کے تنازعات 3افراد پر تشدد ،مقدمات درج
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مختلف واقعات میں تین افراد لہولہان کر دیئے گئے ، سیلاب سے متاثرہ ایک شخص اپنی بھینس لے کر اودیاں شریف میں محمد الیاس کے ڈیرہ پر آ گیا۔۔۔
جو کہ مخالفین کے رقبے میں چلی گئی،اسلم وغیرہ نے حملہ کر کے محمد الیاس کو گھائل کر دیا، موضع ماسر میں زرعی فصلوں میں جانور چھوڑنے سے منع کرنے پر افضل وغیرہ نے خورشید احمد ، 115جنوبی میں فصل اجاڑنے سے منع کرنے پرنصر اﷲ وغیرہ نے عبدالغفار کو ڈنڈوں سے حملہ کر کے لہولہان کر دیا،مقدمات درج کرلئے گئے ۔