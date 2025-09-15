پنجاب ہائی وے پٹرولنگ پولیس کے نئے ایس پی نے چارج سنبھال لیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پنجاب ہائی وے پٹرولنگ پولیس سرگودھا میں تعینات ہونیوالے ایس پی مدثر اقبال نے عہدہ کا چارج سنبھال کر کام شروع کر دیا، ریجنل آفس پہنچنے پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔۔۔
پولیس کے خصوصی دستے نے سلامی پیش کی ،ایس پی مدثر اقبال نے پہلے روز تمام سٹاف افسران و ملازمین نے تعارفی ملاقات اور مختلف شعبو ں کی کارکردگی کا جائزہ لیا ، اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ کرپٹ اور کام چور ملازمین کابلا امتیاز محاسبہ کرکے عام آدمی کو تحفظ فراہم کرنا اولین ترجیح ہے ۔