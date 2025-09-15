صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہریوں کا خواجہ سراؤں کے اڈوں کیخلاف شدید احتجاج

  • سرگودھا
شہریوں کا خواجہ سراؤں کے اڈوں کیخلاف شدید احتجاج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سلانوالی روڈ، لک اڈا اور نوری گیٹ بستی عیسائیاں کے رہائشیوں نے خواجہ سراؤں کی جانب سے قائم کئے گئے۔۔۔

فحاشی کے اڈوں کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروایا، شہریوں کا کہنا ہے کہ خواجہ سراء رات کے اوقات میں کھلے عام سڑکوں پر آکر حرام کاری کی دعوت دیتے ہیں، اور خواتین کو بھی اپنے ڈیروں پر پناہ دیکر جسم فروشی پر اکساتے ہیں، جس کے باعث نوری گیٹ بستی عیسائیاں اور ملحقہ آبادیوں کے رہائشی شدید اذیت اور ذہنی کرب کا شکار ہیں، علاقے کے نوجوان اس گھناؤنی سرگرمی کے نتیجے میں تباہی کی طرف جا رہے ہیں، مظاہرین نے حکومتِ پنجاب اور اعلیٰ پولیس حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

