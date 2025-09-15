بوگس بلز بنا کر خزانے سے 30لاکھ روپے نکلوانے پر مقدمہ درج
خوشاب(نمائندہ دُنیا )انٹی کرپشن پولیس جوہر آباد نے ترقیاتی منصوبوں کی آڑ میں ملی بھگت سے بوگس بلز بنا کر قومی خزانے سے تقریباً30لاکھ روپے کی رقوم نکلوانے پر سرکاری ٹھیکیدار یاسر عباس خان ان کے سہولت کاروں ایس ڈی او لوکل گورنمنٹ ابو ذر غفاری ، سب انجینئر عمران شاہ اور ندیم کلیار کیخلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔۔۔
تفصیلات کیمطابق میسرز منیب اینڈکو یاسرعباس خان نے محکمہ لوکل گورنمنٹ کے ایس ڈی اور سب انجینئر کے ساتھ ملی بھگت کر کے سائٹ پلان میں شامل خوشاب کی گلیوں پٹھاناوالی ،محمدرمضان والی،قبرستان والی اورعیسی والی میں عملی کام کئے بغیر جعلی و بوگس بل تیار کر کے قومی خزانے سے 2909004روپے نکلواکرخردبرد کر لئے ، ڈائریکٹر انٹی کرپشن سرگودھا نے ان کی بدعنوانی کی تحقیقات کرانے کے بعد ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا تھا، حکم نامے میں کہا گیا تھا کہ اگر دوران تفتیش کسی اور ملزم کی کرپشن سامنے آئے تو اس کا نام بھی ایف آئی آر میں شامل کر لیا جائے ۔