  • سرگودھا
فیسکو کی نجکاری کے خلاف ایوانوں کی بجلی بند کرنے سے دریغ نہیں کریں گے ،رانا محمد بوٹا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مرکزی سیکرٹری جنرل واپڈا پیغام یونین رانا محمد بوٹا نے کہا ہے کہ فیسکو کی نجکاری کے خلاف واپڈا پیغام یونین کسی بھی حد تک جائے گی۔۔۔

 اور اپنی دیگر کمپنیوں کے ساتھ مل کر ایوانوں کی بجلی بند کرنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے ، پہلے ہی ملکی ادارے تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں جب گھر کا سربراہ گھر کے برتن فروخت کرنا شروع کر دے تو پھر اس گھر کا بک جانا لازمی ہوتا ہے اور یہی صورتحال ہمارے حکمرانوں نے پیدا کر دی ہے۔

 

