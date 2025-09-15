تحریک انصاف کے قا ئد ین مقد ما ت گھبرا نے وا لے نہیں،شفقت عباس
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ایم این اے شفقت عباس اعوان ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ پا کستا ن تحریک انصاف کے قا ئد ین انتقا می بنیادوں پر بنا ئے گئے۔۔۔
مقد ما ت گھبرا نے وا لے نہیں ہیں، بانی چیئرمین پی ٹی آئی ا ن کے عز یز پا رٹی اور کار کنا ن سب لو گ آ ج ملک قوم اور جمہور یت کے لیے جدوجہد کی پا د ا ش میں پاپند سلاسل ہیں لیکن ظلم کی یہ سیا ہ ر ات بہت جلد ختم ہو نے وا لی ہے مستقبل پاکستا ن تحریک انصاف کا ہے انہوں نے کہا کہ پنجا ب حکو مت فوٹوسیشن سے نکل کر ہنگا می بنیادوں پر سیلاب متاثرین کی بحا لی کیلئے اقدا مات اٹھا ئیں ۔