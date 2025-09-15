صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مصطفیٰ آباد اور دیگر محلہ جات میں تعلیم کے مسائل سنگین ہوگئے

  • سرگودھا
کندیاں (نمائندہ دنیا) کندیاں شہر کی نصف آبادی پر مشتمل محلہ مصطفیٰ آباد اور دیگر محلہ جات میں تعلیم کے مسائل سنگین صورتحال اختیار کر گئے قریبی علاقے کینال کالونی میں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے صرف ایک ایک پرائمری سکول قائم ہے۔۔۔

 جبکہ ہائی سکول نہ ہونے کے باعث سینکڑوں طلبہ و طالبات کو شدید مشکلات درپیش ہیں ذرائع کے مطابق ضلع کی دیگر تمام کینال کالونیوں میں ہائی سکولز موجود ہیں لیکن کندیاں کینال کالونی اور دیگر محلہ جات کے مکین طویل عرصے سے اس بنیادی سہولت سے محروم ہیں۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ ہائی سکول نہ ہونے کے باعث کئی بچے اور بچیاں تعلیم ادھوری چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جو کہ علاقے کے تعلیمی مستقبل کے لیے لمحہ فکریہ ہے اہل علاقہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ کینال کالونی کندیاں کے گرلز اور بوائز پرائمری سکولز کو فوری طور پر مڈل سکول کا درجہ دیا جائے تاکہ طلبہ و طالبات اپنا تعلیمی سفر بلا رکاوٹ جاری رکھ سکیں

 

