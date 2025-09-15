قبضہ مافیا سے واگزار اراضی پر ماڈل بازار بنانے کی تیاریاں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومت نے اینٹی انکروچمنٹ مہم کے تحت جگہیں قبضہ مافیا سے واگزار کرواکر ان پر ماڈل بازار بنانے کیلئے اقدامات شروع کر دیئے ذرائع کے مطابق اربن ایریاز میں تجاوزات کے خلاف حالیہ مہم کے دوران قبضہ مافیا سے وسیع رقبہ جات واگزار کروائے گئے۔۔۔
جس سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد بے روزگار ہو گئی جبکہ واگزار کروائی گئی جگہوں کا بھی متبادل استعمال ممکن نہیں بنایا جا سکا، ان جگہوں پر دوبارہ ممکنہ طور پر قبضوں کے پیش نظر حکومت نے اربن ایریاز کی ایسی جگہوں پر ماڈل بازار بنانے کی ہدایت کی ہے اس ضمن میں سیکرٹری پنجاب ماڈل بازار مینجمنٹ نے سرگودھاسمیت چاروں اضلاع کے بلدیاتی اداروں کے سی او ز سے واگزار کروائی گئی جگہوں کی تفصیلات اور محل و قوع سمیت دیگر معلومات ارسال کرنے کی ہدایت کی ہے تاکہ عملدرآمد کا آغاز جلد از جلد ممکن بنایا جا سکے ۔