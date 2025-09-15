مولانا حافظ عبدالغفار روپڑی کی ہدایت پر سیلاب زدگان کی امداد کیلئے کیمپ قائم
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مرکزی امیر جماعت اہلحدیث پاکستان مولانا حافظ عبدالغفار روپڑی کی ہدایت پر سیلاب زدگان کی امداد کیلئے ضلعی دفتر میں امدادی کیمپ قائم کر دیا گیا۔۔۔
ضلع امیر انجینئر محمد سلیم ،حافظ محمد نعیم صدیقی ضلعی ناظم ،حافظ منیر ناظم نشر و اشاعت ،حاجی بابا موسیٰ ،ڈاکٹر محمد احسا ن و دیگر نے کیمپ کا آغاز کیا، اس موقع پر ضلعی امیر کا کہنا تھا کہ مخیر حضرات میدا ن میں آ ئیں ا مد اد اور بحا لی کی سر گر میوں میں حکو مت کا بھرپور طریقہ سے ساتھ دیں ۔