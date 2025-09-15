صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلامی سربرا ہی کا نفرنس بلا کر اسرائیل کا معاشی سفارتی با ئیکا ٹ کیا جائے ،مفتی عیسیٰ خان

  • سرگودھا
اسلامی سربرا ہی کا نفرنس بلا کر اسرائیل کا معاشی سفارتی با ئیکا ٹ کیا جائے ،مفتی عیسیٰ خان

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی رہنماء جمعیت علماء اسلام مفتی عیسیٰ خان نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کی نسل کشی اور جبری بے د خلی ظلم عظیم اور ا نسا نی حقوق کی بدترین پا مالی ہے اسرائیل مسلمانوں کے خون میں مسلسل ہا تھ ر نگ ر ہا ہے۔۔۔

 اب قرار دادوں اور مذ متی بیا نا ت سے بہت آ گے با ت بڑھ چکی ہے عرب ممالک اور د یگر مسلما نو ں کو فی الفور اسلامی سربرا ہی کا نفرنس بلا کر اسرائیل کا معاشی سفارتی با ئیکا ٹ کر نا چا ہیے مسلم ممالک بے لگا م اسرائیل کو لگا م د ینے کیلئے مشتر کہ دفاعی پلا ن بھی بنا ئیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

جی سی یو نیور سٹی سب کیمپس میں نئی کمپیوٹر لیب کا افتتاح

ڈسکہ:سرویکل کینسر سے بچائو کی مہم کیلئے 47 ٹیمیں تشکیل

گجرات:یونین کونسل 2کے سینکڑوں سیلاب متاثرین میں راشن تقسیم

وزیرآباد:متعدد دیہات کا زمینی رابطہ مکمل بحال نہ ہو سکا

گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کامرس کالج میں سیرت النبی ؐ کا نفرنس کا انعقاد

افواہوں پر کان نہ دھریں،بچیوں کو کینسر سے بچائو کی ویکسین لگائیں :اے سی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس