اسلامی سربرا ہی کا نفرنس بلا کر اسرائیل کا معاشی سفارتی با ئیکا ٹ کیا جائے ،مفتی عیسیٰ خان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی رہنماء جمعیت علماء اسلام مفتی عیسیٰ خان نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کی نسل کشی اور جبری بے د خلی ظلم عظیم اور ا نسا نی حقوق کی بدترین پا مالی ہے اسرائیل مسلمانوں کے خون میں مسلسل ہا تھ ر نگ ر ہا ہے۔۔۔
اب قرار دادوں اور مذ متی بیا نا ت سے بہت آ گے با ت بڑھ چکی ہے عرب ممالک اور د یگر مسلما نو ں کو فی الفور اسلامی سربرا ہی کا نفرنس بلا کر اسرائیل کا معاشی سفارتی با ئیکا ٹ کر نا چا ہیے مسلم ممالک بے لگا م اسرائیل کو لگا م د ینے کیلئے مشتر کہ دفاعی پلا ن بھی بنا ئیں ۔