انسا نی حقوق کے علمبر دار ادا رے اسرائیل کی دہشت گر د ی رو کنے کیلئے اقدا ما ت اٹھا ئیں،مدبر احمد خا ن
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سیاس و سماجی رہنماء مدبر احمد خا ن نے کہا ہے کہ ا س وقت فلسطین اور د یگر مسلما ن ممالک کے لوگوں کے خون میں ہا تھ ر نگنا اسرائیل کا مشغلہ بن چکا ہے۔۔۔
یہ امر با عث افسوس ہے کہ ا نسا نی حقوق اور انصاف کے عالمی معیا ر زیادہ تر سیاسی طاقت کے گھیرے میں ہیں اسرائیل کا و جو د پور ی د نیا کے امن کیلئے خطر ہ بن چکا ہے انسا نی حقوق کے علمبر دار ادا رے اسرائیل کی دہشت گر د ی رو کنے کیلئے اقدا ما ت اٹھا ئیں۔