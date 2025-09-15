پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن انصاف گروپ کی حلف برداری کی پروقار تقریب سرگودھا 15 ستمبر ، 2025

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)49 ٹیل پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن انصاف گروپ کی حلف برداری کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔

تقریب کے مہمانِ خصوصی صدر ڈسٹرکٹ بار ملک عاصم اقبال اعوان تھے ، جبکہ خرم اقبال بسرا، ملک محمود اعوان، عمران گھمن اور ظفر خان نے خصوصی شرکت کی۔ نو منتخب عہدیداران میں وائس چیئرمین جواد خرم وڑائچ، صدر ملک شبیر اعوان، سینئر نائب صدر صداقت علی اعوان، نائب صدر بیاض قریشی، ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ندیم قریشی، سیکرٹری انفارمیشن رانا ضیاء اور جوائنٹ سیکرٹری ناصر قریشی شامل تھے ۔