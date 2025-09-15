صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ای روزگار کے تحت کورسز مکمل کرنیوالے طلبا وطالبات میں تقسیم اسناد کی تقریب

  • سرگودھا
خوشاب(نمائندہ دُنیا )ای روزگار کے تحت کورسز مکمل کرنیوالے طلبا وطالبات میں تقسیم اسناد کے حوالے سے پروقاتر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

 جس میں مسلم لیگ(ن)ضلع خوشاب کے صدر ڈاکٹر غوث محمد نیازی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی ،یونیورسٹی کیمپس کے پرنسپل اکرام اﷲ خان پرویز محمود جسرہ ڈپٹی ڈائریکٹر حافظ اقبال بشیر ، مبشر ظل، تدریسی سٹاف اور طلبا ، طالبات کی کثیر تعداد موجود تھی، معزز مہمان خصوصی ڈاکر غوث محمد نیازی نے فارغ التحصیل طلبہ و طالبات میں اسناد و شیلڈز تقسیم کیں، غوث محمد نیازی نے اپنے خطاب میں کہا کہ نسل نو کو روزگار کے مواقع مہیا کرنے کیلئے متعارف کرائی جانیوالی یہ سکیم حکومت پنجاب کی جانب سے نوجوانوں کیلئے ایک خوبصورت تحفہ ہے ۔

 

