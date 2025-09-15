صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عمارہ شیرازی کا کٹھہ کی پہاڑیوں کے مائننگ ایریا کا معائنہ ، حفاظی انتظامات کا جائزہ

  • سرگودھا
خوشاب(نمائندہ دُنیا)ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی نے کٹھہ کی پہاڑیوں کے مائننگ ایریا کا معائنہ کیا ، اس دوران انہوں نے وہاں کئے گئے حفاظی انتظامات کا جائزہ لیا سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے متعلقہ افسران کو ہدایات جاری کیں۔۔۔

 ڈی پی او خوشاب بعد ازان ضلع خوشاب کی سرحدی چیک پوسٹ منارا اور پی ایچ پی چیک پوسٹ پیل چوک پر بھی گئیں اور وہاں تعینات سٹاد کی کارکردگی کا جائزہ لیا انہوں نے دونوں چیک پوسٹوں پر تعینات ملازمین کی حاضر ی چیک کی اور صحت و صفائی کی صورتحال بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا ۔

 

