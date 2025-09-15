خوشاب کو موٹر وے سے ملانے والا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا
خوشاب(نمائندہ دُنیا )ضلع خوشاب کی بعض دیگر ترقیاتی سکیموں کی طرح خوشاب کو براہ راست قومی شاہراہ موٹر وے سے مربوط کرنے کیلئے شروع کیا جانیوالا منصوبہ تکمیلی مراحل میں داخل ہونے کے باوجود کھٹائی میں پڑ گیا۔۔۔
اس اہم پراجیکٹ پر دس برس قبل 2015میں کام شروع ہوا تھا اور تین سالوں میں مکمل ہونا تھا ، لیکن جب 2018میں یہ تکمیلی مرحلہ میں داخل ہوا تو عام انتخابات کے باعث الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہدائت پر تمام ترقیاتی فنڈز روک دیئے گئے اور یہ پراجیکٹ شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا ، بعد ازان آنیوالی حکومتوں نے بھی اسے زیر التوا رکھا اور اسے مکمل کرنے پر توجہ نہیں دی ، موجودہ حکومت کے بر سر اقتدار آتے ہی منتخب عوامی نمائندوں نے یقین دہانی کرائی تھی کہ اس سال رواں میں ہی پایہ تکمیل تک پہنچایا گا ، لیکن 18ماہ گزرنے کیلئے ابھی تک اس کی تکمیل کیلئے عملی تحرک نہیں ہوا اس کی وجہ علاقہ کے مکینوں میں شدید اضطراب اور نے چینی پائی جاتی ہے ، عوامی حلقوں کے مطابق اس منصوبہ کی تکمیل سے صرف خوشاب ہی نہیں پڑوسی اضلاع بھکر اور میانوالی بھی برا ہ راست قومی شاہراہ موٹر وے سے مربوط ہو سکتے ہیں ، انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس اہم ترین پراجیکٹ کی تکمیل کیلئے فوری اور موثر اقدامات اٹھائے جائیں ۔