صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خوشاب کو موٹر وے سے ملانے والا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا

  • سرگودھا
خوشاب کو موٹر وے سے ملانے والا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا

خوشاب(نمائندہ دُنیا )ضلع خوشاب کی بعض دیگر ترقیاتی سکیموں کی طرح خوشاب کو براہ راست قومی شاہراہ موٹر وے سے مربوط کرنے کیلئے شروع کیا جانیوالا منصوبہ تکمیلی مراحل میں داخل ہونے کے باوجود کھٹائی میں پڑ گیا۔۔۔

 اس اہم پراجیکٹ پر دس برس قبل 2015میں کام شروع ہوا تھا اور تین سالوں میں مکمل ہونا تھا ، لیکن جب 2018میں یہ تکمیلی مرحلہ میں داخل ہوا تو عام انتخابات کے باعث الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہدائت پر تمام ترقیاتی فنڈز روک دیئے گئے اور یہ پراجیکٹ شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا ، بعد ازان آنیوالی حکومتوں نے بھی اسے زیر التوا رکھا اور اسے مکمل کرنے پر توجہ نہیں دی ، موجودہ حکومت کے بر سر اقتدار آتے ہی منتخب عوامی نمائندوں نے یقین دہانی کرائی تھی کہ اس سال رواں میں ہی پایہ تکمیل تک پہنچایا گا ، لیکن 18ماہ گزرنے کیلئے ابھی تک اس کی تکمیل کیلئے عملی تحرک نہیں ہوا اس کی وجہ علاقہ کے مکینوں میں شدید اضطراب اور نے چینی پائی جاتی ہے ، عوامی حلقوں کے مطابق اس منصوبہ کی تکمیل سے صرف خوشاب ہی نہیں پڑوسی اضلاع بھکر اور میانوالی بھی برا ہ راست قومی شاہراہ موٹر وے سے مربوط ہو سکتے ہیں ، انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس اہم ترین پراجیکٹ کی تکمیل کیلئے فوری اور موثر اقدامات اٹھائے جائیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ذخیرہ شدہ ہزاروں بوری گندم،چینی،چاول ضبط

فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں:ساڑھے 6من بیمار جانور کا گوشت،5ہزار لٹر ملاوٹی دودھ تلف

وہاڑی میں ایچ پی وی ویکسی نیشن قومی مہم کا آغاز

علامہ شبیر حسن میثمی کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ

ناجائز اسلحہ رکھنے کے الزام میں دو افراد کیخلاف مقدمات درج

آتش بازی کا سامان فروخت کرنے پر ایک شخص کیخلاف مقدمہ درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس