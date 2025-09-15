صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملک وقوم اور جمہوریت سے مخلص کسی سیاسی جماعت کو سیاست سے آوٹ نہیں کیا جا سکتا ، ملک شہادت اعوان

  • سرگودھا
خوشاب(نمائندہ دُنیا)سابق وزیر مملکت برائے قانون و انصاف سینٹر ملک شہادت اعوان نے کہا ہے کہ جمہوری نظام میں سیاسی جماعتوں کو جمہوریت کی رگوں میں دوڑنے والے خون کی حیثیت حاصل ہے۔۔۔

 کسی بھی سیاسی جماعت کو قومی سیاست سے آوٹ نہیں کیا جا سکتا ، شرط یہ ہے اس کی قیادت ملک و قوم اور جمہوریت کلے ساتھ مخلص ہو، جوہر آباد میں میڈیا نمائندوں سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی اپنے جارحانہ رویے اور منفی کردار کے سبب شدت پسندی کی راہ پر چل رہی اس لئے بظاہر قومی سیاست میں اس کے کردار کی کوئی گنجائش نظر نہیں آ تی، اسے قومی سیاسی دھارے میں شامل ہونے کیلئے جارحانہ رویہ اور پر تشدد پالیسیاں ختم کرنا ہوں گی ۔

 

