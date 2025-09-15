صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب زدگان کی امداد و بحالی کا عمل تیزی سے جاری ہے ، ذوالفقار علی بھٹی

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مسلم لیگ (ن) کے ایم این اے ڈاکٹر ذوالفقار علی بھٹی نے کہا ہے کہ سیلاب زدگان کی امداد و بحالی کا عمل تیزی سے جاری ہے ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف تمام انتظامی امور کی خود نگرانی کر رہی ہیں۔۔۔

 اور سیلابی صورتحال سے لمحہ بہ لمحہ آگاہ ہیں، یہی وجہ ہے کہ سیلاب زدگان کو ریلیف کی فراہمی یقینی بنانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی گئی ہے ، پنجاب حکومت نے صوبہ بھر میں نئے ڈیمز کی تعمیر کا فیصلہ کر کے نئی تاریخ رقم کی ہے ، اس اقدام سے آئندہ سیلابی صورتحال پر قابو پانے میں مدد ملے گی، بجلی سستی ہو گی اور مہنگائی میں کمی سمیت روزگار کے نئے مواقع پیدا ہونگے ، ڈیمز کی تعمیر کے اقدام کو ہنگامی بنیادوں پر عملی جامہ پہنایا جائے گا، جس کیلئے مربوط لائحہ عمل مرتب کیا جا رہا ہے ۔ موجودہ حالات میں سیاسی جماعتو ں کو اپنے ذاتی مفادات کو پس پشت ڈال کر ملکی مفادات کے حصول کی جدوجہد کرنا ہو گی۔ 

 

