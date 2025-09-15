صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سلاٹر ہاؤس کے قریب گندگی کے ڈھیر جمع ،تعفن پھیل گیا

  • سرگودھا
کلورکوٹ(نامہ نگار )شہر کی مغربی جانب واقع دریا سندھ کے کنارے صبح و شام شہریوں کی بڑی تعداد سیر و تفریح کے لیے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ آتی ہے۔ مگر بدقسمتی سے یہ قدرتی مقام اس وقت شدید ماحولیاتی آلودگی، گندگی اور تعفن کا شکار ہو چکا ہے۔۔۔

 جس کی وجہ سے نہ صرف وہاں آنا جانا دشوار ہو گیا ہے بلکہ اہل علاقہ متعدد خطرناک بیماریوں کا بھی شکار ہو رہے ہیں۔دریا کنارے خاص طور پر سلاٹر ہاؤس کے قریب، گندگی کے بڑے بڑے ڈھیر جمع ہو چکے ہیں جن سے اُٹھنے والی بدبو اور تعفن نے فضا کو اس قدر آلودہ کر دیا ہے کہ سانس لینا بھی محال ہو چکا ہے ۔ گوشت کی باقیات، جانوروں کے فضلے ، اور کچرے کے ڈھیر نہ صرف بدبو پھیلا رہے ہیں بلکہ مکھیوں، مچھروں اور دیگر جراثیم کا گڑھ بن چکے ہیں۔اہلِ علاقہ کے مطابق متعدد بار شکایات کے باوجود ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور متعلقہ انتظامیہ نے اس سنگین مسئلے پر کوئی توجہ نہیں دی۔ ہریوں کا کہنا ہے کہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے افسران اور عملہ خوابِ غفلت میں ہیں اور زمینی حقائق سے مکمل طور پر لاپرواہ نظر آتے ہیں۔ مقامی سماجی رہنماؤں اور سیاسی شخصیات نے بھی اس مسئلے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انتظامیہ سے فوری مداخلت کی اپیل کی ہے ۔

 

