آزادی چوک کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ ،کار ڈیلر زخمی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلع کچہری روڈ پر آزادی چوک کے قریب نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے کار ڈیلر کو گھائل کر دیا۔۔۔
بتایا جاتا ہے کہ فرحان احمد کام سے واپسی پر گھر جانے لگا تو اسی اثناء میں نامعلوم افراد نے آتے ہی فائرنگ کر کے اسے شدید زخمی کر دیا اور فرار ہو گئے ، اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی، مضروب کو علاج معالجہ کیلئے ٹیچنگ ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ سیف سٹی کیمروں کی مدد سے ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی جلد انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔