صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نجی کالج آف نرسنگ اینڈ ہیلتھ سائنسز میں سیرت نفرنس کا انعقاد

  • سرگودھا
نجی کالج آف نرسنگ اینڈ ہیلتھ سائنسز میں سیرت نفرنس کا انعقاد

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی ؐ کی سیرت طیبہ عالمِ انسانیت کے لیے قابلِ تقلید و عمل ہے۔ آپ ؐنے قرآن پاک کے ایک اِک حرف کی تشریح کر دکھائی آپ ؐ رحمت للعالمین ہیں۔۔۔

 آپؐ کی رحمت کے سائے تلے ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے ،اِن خیالات کا اظہار ماہر تعلیم ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم نے نجی کالج آف نرسنگ اینڈ ہیلتھ سائنسز سرگودھا میں منعقدہ عظیم الشان سیرت نفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ علامہ آصف ضیاء اورمذہبی اسکالر ، پروفیسر بشریٰ یاسمین مہمانان خصوصی تھے ۔ ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

بھکاری مافیا بے لگام ، متعلقہ ادارے خاموش ، شہری پریشان

سرویکل کینسر،سے بچاؤ کیلئے پہلی قومی ویکسی نیشن مہم کا آغاز

ترقیاتی منصوبوں کو مقررہ وقت میں مکمل کرنا ناگزیر :ڈی سی

41 انٹرنیز کے اعزاز میں محکمہ زراعت کی جانب سے تقریب

اوپن ڈور پالیسی عوامی خدمت کیلئے نہایت اہم ہے :نعیم سندھو

منشیات کی روک تھام اور آگاہی کے موضوع سیمینار کا انعقاد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس