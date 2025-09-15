نجی کالج آف نرسنگ اینڈ ہیلتھ سائنسز میں سیرت نفرنس کا انعقاد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی ؐ کی سیرت طیبہ عالمِ انسانیت کے لیے قابلِ تقلید و عمل ہے۔ آپ ؐنے قرآن پاک کے ایک اِک حرف کی تشریح کر دکھائی آپ ؐ رحمت للعالمین ہیں۔۔۔
آپؐ کی رحمت کے سائے تلے ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے ،اِن خیالات کا اظہار ماہر تعلیم ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم نے نجی کالج آف نرسنگ اینڈ ہیلتھ سائنسز سرگودھا میں منعقدہ عظیم الشان سیرت نفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ علامہ آصف ضیاء اورمذہبی اسکالر ، پروفیسر بشریٰ یاسمین مہمانان خصوصی تھے ۔ ۔