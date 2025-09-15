کروڑوں روپے مالیت کی 6نان کسٹم پیڈ گاڑیاں پکڑی گئیں
کالاباغ (نمائندہ دنیا )تھانہ عیسیٰ خیل پولیس نے 6 نان کسٹم پیڈ گاڑیاں پکڑ کر کسٹم حکام کے حوالے کر دیں،ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی خصوصی ہدایات پر چیکنگ کا عمل 24 گھنٹوں سے جاری ہے۔۔۔
تفصیلات کے مطابق مخبر کی اطلاع پر دوران چیکنگ 6 عدد نان کسٹم پیڈ کروڑوں روپے مالیت کی گاڑیاں پکڑ لی گئیں ،پولیس نے حسب ضابطہ قانونی کاروائی کرکے تمام گاڑیاں کسٹم حکام کے حوالے کردیں کسٹم حکام نے کسٹم ایکٹ کے تحت کاروائی شروع کردی ہے ،ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل نے اس کامیاب کاروائی پر پوری ٹیم کو شاباش دی ہے ۔