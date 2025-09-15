صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کروڑوں روپے مالیت کی 6نان کسٹم پیڈ گاڑیاں پکڑی گئیں

  • سرگودھا
کروڑوں روپے مالیت کی 6نان کسٹم پیڈ گاڑیاں پکڑی گئیں

کالاباغ (نمائندہ دنیا )تھانہ عیسیٰ خیل پولیس نے 6 نان کسٹم پیڈ گاڑیاں پکڑ کر کسٹم حکام کے حوالے کر دیں،ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی خصوصی ہدایات پر چیکنگ کا عمل 24 گھنٹوں سے جاری ہے۔۔۔

 تفصیلات کے مطابق مخبر کی اطلاع پر دوران چیکنگ 6 عدد نان کسٹم پیڈ کروڑوں روپے مالیت کی گاڑیاں پکڑ لی گئیں ،پولیس نے حسب ضابطہ قانونی کاروائی کرکے تمام گاڑیاں کسٹم حکام کے حوالے کردیں کسٹم حکام نے کسٹم ایکٹ کے تحت کاروائی شروع کردی ہے ،ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل نے اس کامیاب کاروائی پر پوری ٹیم کو شاباش دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سیوریج و دیگر منصوبوں کیلئے 134 ارب کے فنڈ منظور

طلبہ کو لیپ ٹاپ جلد تقسیم، پروگرام کیلئے 5 ارب 50 کروڑ جاری

سیلاب متاثرہ پیف سکولز کیلئے 50 کروڑ منظور

پھاٹک حادثہ،ملازمین کی سزاؤں پرنظرثانی درخواست خارج

پنجاب پولیس کی کچے میں بڑی کامیابی، مغوی بحفاظت بازیاب

مختلف مقامات سے دوخواتین سمیت 5 افراد کی لاشیں برآمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس