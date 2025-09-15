غیر قانونی پٹرول مشینوں کی بھرمار ،شہریوں کو خطرات
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)بھاگٹانوالہ اور گردونواح کے چکوک میں غیر قانونی اور ناقص پٹرول مشینوں کی بھرمار نے شہریوں کی زندگیوں کو شدید خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔
ناقص پٹرول، کم پیمانہ اور اوور چارجنگ جیسے عوامل سے نہ صرف شہریوں کو مالی نقصان ہو رہا ہے بلکہ جان لیوا حادثات کا خطرہ بھی بڑھتا جا رہا ہے ۔سول ڈیفنس اور متعلقہ حکام کی مجرمانہ خاموشی نے ان مشینوں کے مالکان کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے ۔ جگہ جگہ نصب ان غیر قانونی پٹرول مشینوں پر نہ کوئی حفاظتی اقدامات موجود ہیں اور نہ ہی کسی قسم کی سرکاری منظوری لی گئی ہے ۔عوامی حلقوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ان غیر قانونی پٹرول مشینوں کے خلاف کارروائی کی جائے اور ذمہ دار افسران کو کٹہرے میں لایا جائے تاکہ شہریوں کی قیمتی جانیں محفوظ رہ سکیں۔