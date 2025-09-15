سولر سسٹم انسٹالیشن کے نام پر شہری سے لاکھوں ہتھیا لئے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)شہری سے سولر سسٹم انسٹالیشن کے نام پر لاکھوں روپے ہتھیانے پر ڈپٹی اکاؤنٹ آفیسر سمیت تین افراد کے خلاف نوسربازی کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔۔۔
فاروق کالونی کے رہائشی ڈاکٹر محمد ظہیر نے پولیس کو بتایا کہ ڈپٹی اکاؤنٹ آفیسر محمد جاوید، عاتکہ بی بی اور صفدر نے سولر سسٹم کے حوالے سے ایک نجی کمپنی بنا رکھی ہے ، جنہوں نے سائل سے گھر پرسول سسٹم کی انسٹالیشن کیلئے اڑھائی لاکھ روپے ایڈوانس لئے ، مگر کام کرنے کی بجائے ٹال مٹول سے کام لیتے ہوئے رقم ہڑپ کر لی، جب اکاؤنٹ آفیسر سے رقم کا مطالبہ کرنے کیلئے آفس گیا تو اعلی افسران نے اسے غائب کر دیا اور مسلسل ذلیل وخوار کیا جا رہا ہے ، جس پر پولیس نے تینوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی ،متاثرہ شخص نے آر پی او اور ڈی پی او سے نوٹس لے کر داد رسی کا مطالبہ کیا ہے ۔