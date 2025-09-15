صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سولر سسٹم انسٹالیشن کے نام پر شہری سے لاکھوں ہتھیا لئے

  • سرگودھا
سولر سسٹم انسٹالیشن کے نام پر شہری سے لاکھوں ہتھیا لئے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)شہری سے سولر سسٹم انسٹالیشن کے نام پر لاکھوں روپے ہتھیانے پر ڈپٹی اکاؤنٹ آفیسر سمیت تین افراد کے خلاف نوسربازی کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔۔۔

فاروق کالونی کے رہائشی ڈاکٹر محمد ظہیر نے پولیس کو بتایا کہ ڈپٹی اکاؤنٹ آفیسر محمد جاوید، عاتکہ بی بی اور صفدر نے سولر سسٹم کے حوالے سے ایک نجی کمپنی بنا رکھی ہے ، جنہوں نے سائل سے گھر پرسول سسٹم کی انسٹالیشن کیلئے اڑھائی لاکھ روپے ایڈوانس لئے ، مگر کام کرنے کی بجائے ٹال مٹول سے کام لیتے ہوئے رقم ہڑپ کر لی، جب اکاؤنٹ آفیسر سے رقم کا مطالبہ کرنے کیلئے آفس گیا تو اعلی افسران نے اسے غائب کر دیا اور مسلسل ذلیل وخوار کیا جا رہا ہے ، جس پر پولیس نے تینوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی ،متاثرہ شخص نے آر پی او اور ڈی پی او سے نوٹس لے کر داد رسی کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

جی سی یو نیور سٹی سب کیمپس میں نئی کمپیوٹر لیب کا افتتاح

ڈسکہ:سرویکل کینسر سے بچائو کی مہم کیلئے 47 ٹیمیں تشکیل

گجرات:یونین کونسل 2کے سینکڑوں سیلاب متاثرین میں راشن تقسیم

وزیرآباد:متعدد دیہات کا زمینی رابطہ مکمل بحال نہ ہو سکا

گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کامرس کالج میں سیرت النبی ؐ کا نفرنس کا انعقاد

افواہوں پر کان نہ دھریں،بچیوں کو کینسر سے بچائو کی ویکسین لگائیں :اے سی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس