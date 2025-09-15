شاہین فاروقی دیگر کی یاد میں بھیرہ پریس کلب میں تعزیتی ریفرنس
بھیرہ(نامہ نگار )بھیرہ پریس کلب کے بانی چیئرمین مرحوم ابو شاہین فاروقی، پریس کلب کے ایڈیشنل سیکرٹری نوید جاوید اور ایگزیکٹو ارکان اسامہ رحیم خان شیروانی اور افتخار قریشی مرحومین کی یاد میں۔۔۔
ہونے والے تعزیتی ریفرنس کا انعقا د کیا گیا ،امیر شہر صاحبزادہ ابرار احمد بگوی ،محمد شاہد القمر بھٹی ایڈووکیٹ ،مہر محمد نواز ،خواجہ زاہد نسیم ،حسن انعام پراچہ ،صحافی تاجر سیاسی سماجی رہنماؤں اور عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی شرکاء نے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لئے دعا کی ۔