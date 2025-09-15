کریانہ ایسوسی ایشن کا ہنگامی اجلاس،جرمانوں کیخلاف احتجاج
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کریانہ ایسوسی ایشن شہر و ضلع سرگودھا کے عہدیدران کا ہنگامی اجلاس زیر صدارت ضلعی صدر ناصر محمود سہگل منعقد ہوا جس میں ضلعی جنرل سیکرٹری حاجی فضل الٰہی کمبوہ، نعیم اسلم کپورسمیت تمام تحصیلوں کے صدوراور ضلعی عہدیدار شریک تھے۔۔۔
اجلاس میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کریانہ فروشوں کو بے جا تنگ کرنے بھاری جرمانے اور ہراساں کئے جانے پر بھر پور احتجاج کیا گیا ،ضلعی صدر کریانہ ایسوسی ایشن ناصر محمود سہگل کا کہنا تھا کہ جعی ریٹ لسٹیں شہرکے گر دونواح میں پانچ پانچ سو کی فروخت کی جا رہی ہیں جس پر ڈی سی کے جعلی دستخط بھی درج کئے گئے ہیں جبکہ ڈی سی کسی بھی میٹنگ میں موجود نہیں ہوتے ،انتظامیہ کی غلط حکمت عملی سے مارکیٹ میں چینی کا بحران پیدا ہوا اسی طرح اب چاول کے ساتھ کیا جا رہاہے انتظامیہ دکانداروں کے ساتھ میٹنگ کرنے سے بھی گریز کر رہی ہے اور ریٹ لسٹ کے مطابق کسی قسم کی مشاورت تک نہیں کی جاتی اگر یہی حکمت عملی جاری رکھی تو کریانہ ایسوسی ایشن انتظامیہ کی طرف سے ان میٹنگز کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا ۔