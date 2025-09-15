صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کریانہ ایسوسی ایشن کا ہنگامی اجلاس،جرمانوں کیخلاف احتجاج

  • سرگودھا
کریانہ ایسوسی ایشن کا ہنگامی اجلاس،جرمانوں کیخلاف احتجاج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کریانہ ایسوسی ایشن شہر و ضلع سرگودھا کے عہدیدران کا ہنگامی اجلاس زیر صدارت ضلعی صدر ناصر محمود سہگل منعقد ہوا جس میں ضلعی جنرل سیکرٹری حاجی فضل الٰہی کمبوہ، نعیم اسلم کپورسمیت تمام تحصیلوں کے صدوراور ضلعی عہدیدار شریک تھے۔۔۔

 اجلاس میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کریانہ فروشوں کو بے جا تنگ کرنے بھاری جرمانے اور ہراساں کئے جانے پر بھر پور احتجاج کیا گیا ،ضلعی صدر کریانہ ایسوسی ایشن ناصر محمود سہگل کا کہنا تھا کہ جعی ریٹ لسٹیں شہرکے گر دونواح میں پانچ پانچ سو کی فروخت کی جا رہی ہیں جس پر ڈی سی کے جعلی دستخط بھی درج کئے گئے ہیں جبکہ ڈی سی کسی بھی میٹنگ میں موجود نہیں ہوتے ،انتظامیہ کی غلط حکمت عملی سے مارکیٹ میں چینی کا بحران پیدا ہوا اسی طرح اب چاول کے ساتھ کیا جا رہاہے انتظامیہ دکانداروں کے ساتھ میٹنگ کرنے سے بھی گریز کر رہی ہے اور ریٹ لسٹ کے مطابق کسی قسم کی مشاورت تک نہیں کی جاتی اگر یہی حکمت عملی جاری رکھی تو کریانہ ایسوسی ایشن انتظامیہ کی طرف سے ان میٹنگز کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

تیز رفتار واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار ماں بیٹے کو کچل دیا

گریٹر کراچی ریجنل پلان ترقی کی کلیدی ،آصف صدیقی

کمرشل گاڑیوں کی رجسٹریشن،روٹ پرمٹس کاآن لائن اجرا

ایچ پی وی سے بچاؤ کی ویکسین ناگزیر، وزیر صحت

مرتضیٰ وہاب کی پریس کانفرنس غلط بیانیوں کا مکمل پیکیج ہے ،سیف الدین ایڈووکیٹ

میونسپل یوٹیلٹی چارجز اور ٹیکسز میں 350روپے کااضافہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس