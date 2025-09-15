مین بازار کندیاں میں ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا
کندیاں (نمائندہ دنیا) عالمی مجلسِ تحفظ ختم نبوت کے زیر انتظام مین بازار کندیاں میں ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس کی صدارت مولانا خواجہ خلیل احمد سجادہ نشین آستانہ عالیہ خانقاہ سراجیہ نے کی۔
کانفرنس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول ؐسے کیا گیا۔ اس موقع پر مقررین مولانا نور محمد ہزاروی حضرت مولانا محمد عاطف چشتی حضرت مولانا مفتی محمد راشد مدنی حضرت علامہ تنویر احمد نے کہا کہ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت محمد ؐ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ،ختم نبوت پر ہماری جان بھی قربان ہے انہوں نے کہا کہ علامہ شاہ احمد نورانی ، مولانا ، مولانا مودودی اور دوسرے علماء کرام نے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں انہیں کافر قرار دیا تھا اور قانون پاس ہوا تھا کہ یہ لوگ خود کو مسلمان نہیں کہلوا سکتے نا ہی مساجد تعمیر کر سکتے نہ ہی اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں ہم اپنی آخری سانس تک ختم نبوت پر پہرہ دیتے رہیں گے کانفرنس کے آخر میں ملک پاکستان کی ترقی و خوشحالی کیلئے دعا کی گئی۔