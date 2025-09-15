صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مین بازار کندیاں میں ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا

  • سرگودھا
مین بازار کندیاں میں ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا

کندیاں (نمائندہ دنیا) عالمی مجلسِ تحفظ ختم نبوت کے زیر انتظام مین بازار کندیاں میں ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس کی صدارت مولانا خواجہ خلیل احمد سجادہ نشین آستانہ عالیہ خانقاہ سراجیہ نے کی۔

کانفرنس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول ؐسے کیا گیا۔ اس موقع پر مقررین مولانا نور محمد ہزاروی حضرت مولانا محمد عاطف چشتی حضرت مولانا مفتی محمد راشد مدنی حضرت علامہ تنویر احمد نے کہا کہ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت محمد ؐ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ،ختم نبوت پر ہماری جان بھی قربان ہے انہوں نے کہا کہ علامہ شاہ احمد نورانی ، مولانا ، مولانا مودودی اور دوسرے علماء کرام نے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں انہیں کافر قرار دیا تھا اور قانون پاس ہوا تھا کہ یہ لوگ خود کو مسلمان نہیں کہلوا سکتے نا ہی مساجد تعمیر کر سکتے نہ ہی اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں ہم اپنی آخری سانس تک ختم نبوت پر پہرہ دیتے رہیں گے کانفرنس کے آخر میں ملک پاکستان کی ترقی و خوشحالی کیلئے دعا کی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

غیر قانونی کار پارکنگ کے خلاف زیرو ٹالرینس اپنانے کا فیصلہ

بجلی چوری کیخلاف زیرو ٹاولرنس پالیسی پر عمل پیرا ہیں،آئیسکو چیف

چیئرمین این ایچ اے کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ

ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس اسلام آباد کی کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

ریلوے سٹیشنز ،ٹرینوں میں جینڈر ریسپانسیو پروٹوکولز اپنانے کا فیصلہ

رمشا کالونی تہرے قتل کیس میں ملوث دو ملزم گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس