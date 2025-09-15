وزیر اعلیٰ کی کاوشوں سے سیلاب متاثرین کی بحالی بھی جلد ممکن ہو گی، شازیہ بانو
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ ن شعبہ خواتین شازیہ بانو نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی کاوشوں سے سیلاب متاثرین کی بحالی بھی جلد ممکن ہو گی۔۔۔
صوبائی حکومت د ن را ت متاثرین سیلا ب کو ریلیف کی فراہمی اور بحا لی کیلئے کو شاں ہے ،سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈ اکر نے وا لے انسا نی جا نو ں کی اہمیت اور متاثرین کے مسائل سے لا علم ہیں ،سیلا ب کی تبا ہ کا ر یو ں سے قیمتی جا نی و ما لی نقصا ن کو کم سے کم سطح پر لانے کیلئے حکومت انفرا سٹر کچر ،ڈویلپمنٹ سمیت تمام اقدا ما ت جنگی بنیادوں پر اٹھا رہی ہے ۔