وزیر اعلیٰ کی کاوشوں سے سیلاب متاثرین کی بحالی بھی جلد ممکن ہو گی، شازیہ بانو

  سرگودھا
وزیر اعلیٰ کی کاوشوں سے سیلاب متاثرین کی بحالی بھی جلد ممکن ہو گی، شازیہ بانو

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ ن شعبہ خواتین شازیہ بانو نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی کاوشوں سے سیلاب متاثرین کی بحالی بھی جلد ممکن ہو گی۔۔۔

 صوبائی حکومت د ن را ت متاثرین سیلا ب کو ریلیف کی فراہمی اور بحا لی کیلئے کو شاں ہے ،سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈ اکر نے وا لے انسا نی جا نو ں کی اہمیت اور متاثرین کے مسائل سے لا علم ہیں ،سیلا ب کی تبا ہ کا ر یو ں سے قیمتی جا نی و ما لی نقصا ن کو کم سے کم سطح پر لانے کیلئے حکومت انفرا سٹر کچر ،ڈویلپمنٹ سمیت تمام اقدا ما ت جنگی بنیادوں پر اٹھا رہی ہے ۔

 

