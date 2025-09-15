ڈپٹی کمشنر خوشاب کی زیر صدارت قومی ایچ پی وی ویکسی نیشن مہم کے حوالے سے اجلاس
خوشاب(نمائندہ دُنیا )ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر فروہ عامر کی زیر صدارت قومی ایچ پی وی ویکسی نیشن مہم کے حوالے سے ریڈینیس اور ماہانہ ای پی آئی ایکسیلریشن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔۔۔
جس میں محکمہ صحت سمیت تمام متعلقہ محکموں کے سربراہان نے شرکت کی۔اجلاس میں بتایا گیا کہ 15 تا 27 ستمبر تک ضلع بھر میں 9 سے 14 سال کی بچیوں کو ایچ پی وی ویکسین مفت لگائی جارہی ہے تاکہ انہیں سروائیکل کینسر جیسے مہلک مرض سے محفوظ رکھا جا سکے ۔ ڈپٹی کمشنر نے تمام اداروں کو ہدایت کی کہ اس قومی مہم کی کامیابی کے لیے ہر فورم پر بھرپور آگاہی دی جائے ۔