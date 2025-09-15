صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی اور خوشاب گورنمنٹ ہائی سکول پدھراڑ ، پولیس سٹیشن کٹھہ سگھرال میں کھلی کچہریاں

  • سرگودھا
ڈی پی اور خوشاب گورنمنٹ ہائی سکول پدھراڑ ، پولیس سٹیشن کٹھہ سگھرال میں کھلی کچہریاں

خوشاب(نمائندہ دُنیا )ڈی پی اور خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی کی جانب سے پولیس سٹیشن کٹھہ سگھرال اور گورنمنٹ ہائی سکول پدھراڑ میں دو الگ الگ کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

 کلی کچہریوں میں تھانہ کٹھہ سگھرال کے ایس ایچ تفتیشی افسران اور دیگر افسران بھی شریک تھے ، ڈی پی او خوشاب میں کھلی کچہریوں میں آنیوالے مردوخواتین سائیلوں کی پولیس حوالے شکایات اور مسائل کی تفصیلی سماعت کی اور ان کے فوری ازالہ کیلئے موقع پر موجود افسران کو احکامات جاری کئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ذخیرہ شدہ ہزاروں بوری گندم،چینی،چاول ضبط

فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں:ساڑھے 6من بیمار جانور کا گوشت،5ہزار لٹر ملاوٹی دودھ تلف

وہاڑی میں ایچ پی وی ویکسی نیشن قومی مہم کا آغاز

علامہ شبیر حسن میثمی کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ

ناجائز اسلحہ رکھنے کے الزام میں دو افراد کیخلاف مقدمات درج

آتش بازی کا سامان فروخت کرنے پر ایک شخص کیخلاف مقدمہ درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس