ڈی پی اور خوشاب گورنمنٹ ہائی سکول پدھراڑ ، پولیس سٹیشن کٹھہ سگھرال میں کھلی کچہریاں
خوشاب(نمائندہ دُنیا )ڈی پی اور خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی کی جانب سے پولیس سٹیشن کٹھہ سگھرال اور گورنمنٹ ہائی سکول پدھراڑ میں دو الگ الگ کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا گیا۔۔۔
کلی کچہریوں میں تھانہ کٹھہ سگھرال کے ایس ایچ تفتیشی افسران اور دیگر افسران بھی شریک تھے ، ڈی پی او خوشاب میں کھلی کچہریوں میں آنیوالے مردوخواتین سائیلوں کی پولیس حوالے شکایات اور مسائل کی تفصیلی سماعت کی اور ان کے فوری ازالہ کیلئے موقع پر موجود افسران کو احکامات جاری کئے ۔