تفتیشی افسروں کیلئے ایک روز ہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد،جج صاحبان کے لیکچر
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ریجنل پولیس آفیسر سرگودھا محمد شہزاد آصف خان کی ہدایت پر سرگودھا ریجن پولیس کے تفتیشی افسران کی استعداد کار بڑھانے کے لیے انسداد منشیات ایکٹ پنجاب 2025 کے موضوع پر ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔
سرگودھا ریجن پولیس کے تفتیشی افسران نے ورکشاپ میں شرکت کی۔ تربیتی ورکشاپ سیشن کورٹ سرگودھا کے کانفرنس روم میں منعقد ہوئی جس میں معزز جج صاحبان نے لیکچر ز دئیے ۔ ریجنل پولیس آفیسر سرگودھا محمد شہزاد آصف خان اور ڈی ایس پی لیگل قاسم رانجھا نے بھی بذریعہ وڈیو لنک اس تربیتی کلاس میں شرکت کی اور افسران کی رہنمائی کی۔