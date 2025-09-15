صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تفتیشی افسروں کیلئے ایک روز ہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد،جج صاحبان کے لیکچر

  • سرگودھا
تفتیشی افسروں کیلئے ایک روز ہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد،جج صاحبان کے لیکچر

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ریجنل پولیس آفیسر سرگودھا محمد شہزاد آصف خان کی ہدایت پر سرگودھا ریجن پولیس کے تفتیشی افسران کی استعداد کار بڑھانے کے لیے انسداد منشیات ایکٹ پنجاب 2025 کے موضوع پر ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔

 سرگودھا ریجن پولیس کے تفتیشی افسران نے ورکشاپ میں شرکت کی۔ تربیتی ورکشاپ سیشن کورٹ سرگودھا کے کانفرنس روم میں منعقد ہوئی جس میں معزز جج صاحبان نے لیکچر ز دئیے ۔ ریجنل پولیس آفیسر سرگودھا محمد شہزاد آصف خان اور ڈی ایس پی لیگل قاسم رانجھا نے بھی بذریعہ وڈیو لنک اس تربیتی کلاس میں شرکت کی اور افسران کی رہنمائی کی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

تیز رفتار واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار ماں بیٹے کو کچل دیا

گریٹر کراچی ریجنل پلان ترقی کی کلیدی ،آصف صدیقی

کمرشل گاڑیوں کی رجسٹریشن،روٹ پرمٹس کاآن لائن اجرا

ایچ پی وی سے بچاؤ کی ویکسین ناگزیر، وزیر صحت

مرتضیٰ وہاب کی پریس کانفرنس غلط بیانیوں کا مکمل پیکیج ہے ،سیف الدین ایڈووکیٹ

میونسپل یوٹیلٹی چارجز اور ٹیکسز میں 350روپے کااضافہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس