چینی اور آٹے کی فراہمی ، نرخوں پر کنٹرول کا فقدان

  • سرگودھا
سرگودھا(نعیم فیصل سے )ضلع میں چینی اور آٹے کے ساتھ ساتھ دیگر اشیائے خورونوش کی فراہمی میں روزبارو ز بڑھتی ہوئی مشکلات، نرخوں میں تیزی سے اضافہ تشویشناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔۔۔

اس سلسلہ میں حکومتی ہدایت پر تشکیل کردہ سرویلنس ٹیم نے گزشتہ روز بھی اپنی رپورٹ میں صوبائی حکام کو آگاہ کیاکہ کہ ضلعی انتظامیہ کا سرگودھا میں اشیائے خورونوش بالخصوص چینی اور آٹے کی فراہمی اور نرخوں پر موثر کنٹرول کا فقدان ہے ، اس حوالے سے مختلف علاقوں میں اشیائے خورونوش کے مختلف ریٹس پر مبنی تقابلی جائزہ کی رپورٹ کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ کمیشن ایجنٹ مافیا کے آگے انتظامیہ مکمل طور پر بے بس ہے ، اور صرف چھوٹے دوکانداروں کے خلاف جرمانوں اور پکڑ دھکڑ کر کے زیادہ سے زیادہ اعداد وشما ر ظاہر کئے جا رہے ہیں مگر مارکیٹوں میں نہ تو اشیاء باآسانی دستیا ب ہیں اور نہ ہی حکومتی نرخوں کی پاسداری کی جا رہی ہے ،بالخصوص وہی آٹا جو کہ دس کلو تھیلے میں 670روپے کا فروخت ہو رہا ہے تھا کی پیکنگ 15کلو کر کے 1750روپے میں فروخت کیا جارہا ہے ، فلور ملزمالکان پہلے سے ذخیرہ شدہ گندم کا آٹا تیار کر کے ڈبل قیمت پر فروخت کر ر ہے ہیں،اسی طرح چینی بھی 200سے 210روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہی ہے ، جبکہ دالیں، چاول ، سبزیوں اور پھلوں کے نرخوں پر بھی کسی قسم کا کنٹرول نہیں، اور پرائس کنٹرول میکنزم مکمل طور پر فلاپ ہو چکا ہے ، دوسری جانب ضلعی انتظامیہ کے مطابق حکومتی ہدایت پر ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کرنیوالے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کے خلاف کاروائی شروع کر دی گئی ہے ابتدائی طور پر غیر فعال مجسٹریٹس کو شوکاز نوٹسز جاری کئے گئے ہیں جس کے بعد انہیں فارغ کر کے دیگر افسران کو ٹاسک سونپا جائے گا، تاکہ مارکیٹوں کی موثر نگرانی اور ریٹس کنٹرول کئے جا سکیں۔

 

