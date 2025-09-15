میڈیکل ویسٹ کی غیر قانونی فروخت ، تلف نہ کئے جانے کی تحقیقات ٹھپ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلع میں میڈیکل ویسٹ کی غیر قانونی فروخت اور مناسب طریقے سے تلفی نہ ہونے پر شروع کی گئی تحقیقات ٹھپ جبکہ سینکڑوں پرائیویٹ اور سرکاری ہسپتالوں میں استعمال شدہ میڈیکل سامان کو موقع پر تلف کرنے کیلئے آٹومیٹک مشینوں کی تنصیب کا منصوبہ بھی درمیان میں ہی لٹک گیا۔۔۔
جبکہ بااثر مالکان سرکاری محکموں پر حاوی، استعمال شدہ سامان موقع پر تلف نہ کئے جانے کے باعث مریضوں ، ان کے لواحقین سمیت ہسپتالوں میں آنے والے ہزاروں شہریوں کیلئے مختلف بیماریوں کا سبب بننے لگے۔ تفصیلات کے مطابق محکمہ تحفظ ماحولیات نے گزشتہ کئی سال سے سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں آپریشن ، مریضوں کو طبی امداد سمیت ایمرجنسی سے استعمال شدہ سرنج، بوتلوں و دیگر آپریشن کے سامان کو موقع پر تلف کرنے کیلئے آٹو میٹک مشینیں نصب کرنے کیلئے درجنوں نوٹس جاری کر چکا ہے ان نوٹسز میں دی گئی مہلت کے بعد ہسپتالوں کو سیل اور مالکان اور سربراہان کے خلاف مقدمات تک درج کرنے کا عندیہ دینا بھی معمول ہے لیکن بااثر پرائیویٹ ہسپتالوں کے مالکان کی وجہ سے ایسا ناممکن ہے ،یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ قبل ازیں تحفظ ماحولیات نے بعض ہسپتالوں کی جانب سے میڈیکل ویسٹ کباڑیوں کو فروخت کرنے کئے جانے پر مقدمات کے اندراج کے بعد ہونیوالی تحقیقات کا دائرہ وسیع کرکے دیگر ہسپتالوں میں چیکنگ کا عمل شروع کیا گیا تھا جو انتہائی سست روی کا شکار رہنے کے بعد اب مکمل طور پر ٹھپ ہو گیا ہے جبکہ صورتحال روزباروز گھمبیر ہوتی جا رہی ہے ۔