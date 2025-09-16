اقلیتی طلباء وطالبات میں میں سکالر شپ سکیم کے تحت چیک تقسیم
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودھا ڈویڑن کے چاروں اضلاع سے اقلیتی ہونہار طلباء وطالبات میں وزیراعلی پنجاب مریم نواز شریف کے اسکالرشپ سکیم کے تحت جاری چیک ممبر منارٹی ایڈوائزری کونسل گورنمنٹ آف پنجاب چوہدری مشتاق گل نے تقسیم کئے۔۔۔
اس موقع پر عروج سیکشن آفیسر اقلیتی آمور عروج،جنرل سیکرٹری کینٹ ایریا رضوان انجم گل کے ہمراہ اقلیتی راہنما چوہدری مشتاق گل نے ہونہار طلباء وطالبات اور ان کے والدین کو اس اعزاز پر مبارکباد دیتے ہوئے ان کے لئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور وزیراعلیٰ پنجاب کی اقلیت کے لئے اسکالرز شپ سکیم کو منیارٹی کے لئے انمول تحفہ قرار دیا۔