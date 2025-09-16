صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

روٹری کلب سرگودھا کا و فد آج گورنر پنجاب سے لاہور میں ملاقات کریگا

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)روٹری کلب سرگودھا کا و فد آج ( 16 ستمبر) گورنر ہاؤس لاہور کا دورہ کرے گا،وفد گورنر پنجاب سے خصوصی ملاقات کرے گا اور سرگودھا کے تعلیمی مسائل سمیت دیگر ایشوز پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔۔۔

صدرِ روٹری کلب مختار مرزا نے روٹری کلب کے اجلاس کی صدارت کرتے ہو ئے کہا کہ گورنرپنجاب کے ساتھ سرگودھا کے تعلیمی مسائل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا اور ان کے حل کے لیے ایک جامع لائحہ عمل تیار کیا جائے گااجلاس میں ملک خضر حیات ایڈیشنل سیشن جج و لیگل ایڈوائزر محتسبِ اعلیٰ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی ۔

 

