مساجد و مداراس کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے ،سبطین شاہ نقوی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان کے ایڈیشنل ناظم اعلیٰ سید محمد سبطین شاہ نقوی نے کہا کہ اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے نظام کومزید موثربنانے کے لئے مساجد و مداراس کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے۔۔۔
جبکہ جماعت کو ہر سطح تک فعال و منظم بنانے کے لئے جامع حکمت عملی کے تحت عملی اقدامات کئے جا رہے ہیں تاکہ معاشرہ میں حقیقی بہتری لائی جا سکے ، انہوں نے گزشتہ روز صوبائی راہنما شمالی پنجاب حافظ میاں عبد الغفار ازاد،امیر افضل اعوان اور میاں محمد زاہد کے ہمراہ قصبہ شاہین آبادمیں 15 مرلہ اراضی کے حصول اور تعمیر مسجد کے حوالہ سے منعقدہ اجتماع اور چک 104 شمالی میں 30 مرلہ رقبہ پر زیر تعمیر مرکز کا معائنہ کرتے ہوئے کہا کہ جماعت کے مدارس اور جامعہ سے فارغ التحصیل طلباء ملک کے طول و عرض بلکہ بیرون ملک اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔