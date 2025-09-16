صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میجر جنرل ثناء اللہ نیازی شہید کی بارہویں برسی منائی گئی

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار)میجر جنرل ثنائاللہ نیازی شہید کی بارہویں برسی ان کے آبائی گائوں دائودخیل میں منائی گئی، میجر جنرل ثنائاللہ نیازی شہید 15 ستمبر 2013کو اپر دیر کے علاقے میں اگلے مورچوں کا دورہ کر کے واپس آ رہے تھے کہ۔۔۔

 بن شاہی کے مقام پر ان کی گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی جس سے میجر جنرل ثنائاللہ نیازی،سمیت پاک آرمی کے چار آفیسر شہید ہو گئے تھے ، ان کی برسی کے موقع پر صبح قرآن خوانی کی گئی ، 11بلوچ کشمیر کے فوجیوں نے قبرپر پھولوں کی چادر چڑھائی اور سلامی پیش کی جبکہ فوجی دستے نے سلامی پیش کی اور پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہید کے درجات بلندی کے لیے دعا کی ۔

 

