  • سرگودھا
مہنگائی کا جن بے قابو، عوام کے لئے دو وقت کی روٹی کا حصول مشکل ہو گیا،حاجی عطاء محمد رلاء

کندیاں (نمائندہ دنیا )مہنگائی کا جن بے قابو، عوام کے لئے دو وقت کی روٹی کا حصول مشکل ہو گیا۔ سماجی رہنما حاجی عطاء محمد رلاء نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت نے اقتدار میں آنے سے پہلے عوام کو خوشحالی کے جو خواب دکھائے تھے وہ سب دھرے کے دھرے رہ گئے۔

 موجودہ مہنگائی نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی ہے انہوں نے کہا کہ ہر ماہ پیٹرولیم مصنوعات، بجلی، گیس، آٹا، چینی، ادویات اور دیگر اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ عوام کو جھنجھوڑ کر رکھ رہا ہے ۔ عوام کو مسائل کی دلدل میں دھکیلا جا رہا ہے ۔ بجلی کے بلوں میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ (FPA) نے گھریلو اور تجارتی صارفین کو شدید پریشان کر دیا ہے ، ہزاروں روپے اضافی بل دیکھ کر عوام بلبلانے پر مجبور ہیں۔حاجی عطاء محمد رلاء کا کہنا تھا کہ عوام جھولیاں اٹھا اٹھا کر حکومت کو بددعائیں دے رہے ہیں۔

 

