نسیم کالونی میں بچھایا گیا سیوریج سسٹم آدھا تیتر آدھا بٹیر بن گیا

  • سرگودھا
خوشاب(نمائندہ دُنیا ) جوہر آباد کے نواحی علاقہ نسیم کالونی میں بچھایا جانیوالا سیوریج سسٹم آدھا تیتر آدھا بٹیر بن گیا ، نسیم کالونی میں سیوریج لائن بچھاتے وقت نامکمل رہ جانیوالی گلیوں میں تین سال گزرنے کے باوجود پائپ لائن نہیں بچھائی گئی۔۔۔

اور اب بھی وہاں گندے پانی کی نکاسی کا انحصار اوپن نالیوں پر ہے ، ستم ظریفی یہ ہے کہ سیوریج سسٹم کو فعال کرنے کے بعد نکاسی آب کا مین نالہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا جس کی وجہ سے سیوریج سے محروم گلیوں کی نالیوں سے پانی کی نکاسی ممکن نہیں رہی اورنالیوں کا گبدہ و بد بودار پانہ گلیوں میں اکٹھا ہو کرگندے پانی کے جوہڑ کی شکل اختیار کر چکا ، گلی نمبر چار اور گلی نمبر پانچ کی حالت انتہائی نا گفتہ بہ ہے علاقہ کے مکینوں کے مطابق نسیم کالونی کی گلی نمبر ایک ، دو تین چھ اور سات میں سیوریج پائن لائین موجود ہے جبکہ گلی نمبر چار اور پانچ میں سیوریج لائن کی تنصیب گزشتہ تین سالوں سے زیر التوا ہیں ۔

 

