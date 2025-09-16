صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
پاکستان اٹامک انرجی کمیشن چشمہ کے سینئر ٹیکنیکل آفیسر ٹرانسپورٹ ملک نذیر احمد مستعفی

کندیاں(نمائندہ دنیا ) کندیاں سے تعلق رکھنے والے سینئر ٹیکنیکل آفیسر ٹرانسپورٹ ( سی این پی جی ایس) پاکستان اٹامک انرجی کمیشن چشمہ ملک نذیر احمد اپنی مدت ملازمت مکمل کر کے باعزت ریٹائرڈ ہو گئے ہیں۔۔۔

ملک نذیر احمد کے اعزاز میں انکی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے ایک خوبصورت تقریب انکے آفس میں منعقد ہوئی جبکہ ایک تقریب انکی رہائش گاہ چشمہ روڈ کندیاں پر منعقد ہوئی جس میں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن چشمہ کے افسران، ملازمین اور دوست احباب نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔

 

