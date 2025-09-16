ٹی ایچ کیو ہسپتال شاہ پور صدر میں ویکسی نیشن مہم کا افتتاح
شاہ پور صدر(نامہ نگار )پنجاب بھر میں 15 سے 27 ستمبر تک پہلی بار سرویکل کینسر سے بچاؤ کے لئے ویکسی نیشن مہم کے دوران 9 سے 14 سال کی بچیوں کو سرویکل کینسر سے بچاو کیلئے ایچ پی وی ویکسین لگائی جائے گی۔
اس سلسلے میں تحصیل ہیڈ کوارٹرہسپتال شاہ پور صدر میں پارلیمانی سیکرٹری برائے لائیو سٹاک سردار عاصم شیر میکن اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر عدنان اصغر نے مہم کاباقاعدہ افتتاح کردیا ہے ،اس موقع پر ،ڈاکٹر شاہد محمود ڈوگر،حاجی اصغر سیال صفدرحسین کھوکھراور اور دیگر سٹاف بھی موجود تھا۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر عدنان اصغر نے بتایا کہ سرویکل کینسر (بچہ دانی کا کینسر) سے بچائو کی ویکسین پہلی بار پاکستان میں9 سے 14 سال کی بچیوں کو لگائی جائے گی ۔ سرویکل کینسر کے باعث ملک میں ہر سال 15 سے 45 سال تک عمر کی 3 ہزار سے زائد خواتین جان کی بازی ہار جاتی ہیں۔ یہ کینسر کے خلاف پہلی ویکسین ہے جو کم عمر بچیوں کو مستقبل میں اس مہلک مرض سے محفوظ رکھنے کے لئے دی جا رہی ہے ۔ ڈاکٹر عدنان اصغر نے کہا کہ مہم کا مرکزی پیغام \'\'صحت مند بیٹی، صحت مند گھرانہ\'\' دیا گیا ہے تاکہ والدین اپنی بچیوں کو اس ویکسین کے ذریعے محفوظ مستقبل فراہم کریں بعدازاں پارلیمانی سیکرٹری سردار عاصم شیر میکن نے ایمرجنسی وارڈ، زنانہ و مردار وارڈ کا معائنہ کیا اور ہسپتال میں داخل مریضوں سے ان کو دی جانے والی سہولیات کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔