سیلاب سے تباہی کی جوڈیشل تحقیقات کروائی ،کمیشن بنایا جائے ،حسن اسلم اعوان
خوشاب(نمائندہ دُنیا )پنجاب اسمبلی کے رکن ملک حسن اسلم اعوان نے کہا ہے کہ حکومت اور حکومتی اداروں کی بے حسی اور حفاطتی اقدامات کے فقدان سے سبب سیلابی ریلوں نے ایک سو زائد انسانی زندگیا ں نگل لیں املاک و فصلات کا ناقابل تلافی نقصان ہوا۔۔۔
اور پورا انفرا سٹرکچر برباد ہو گیا اداروں کی بے حسی اور حفاطتی اقدامات کے فقدان کے ذمہ داران کیخلاف تحقیقات کرانے کیلئے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل ضروری ہے ، میڈیا سے بات چیت کے دوران انہوں نے بتایا کہ ستم ظریفی یہ ہے کہ سیلابی ریلے گززرنے کے باوجود حکومت پنجاب ابھی تک متاثرین کی بحالی مین کامیاب نہیں ہو سکی ۔