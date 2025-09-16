صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
خوشاب(نمائندہ دُنیا ) ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی کے احکامات کی روشنی میں جرائم پیشہ عناصر کیخلاف کاروائیوں کے دوران پانچ قمار باز قانون کی گرفت میں گئے۔۔۔

خوشاب(نمائندہ دُنیا ) ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی کے احکامات کی روشنی میں جرائم پیشہ عناصر کیخلاف کاروائیوں کے دوران پانچ قمار باز قانون کی گرفت میں گئے نورپور تھل پولیس نے مخبر کی اطلاع پرچھاپہ مار کر جواریوں کو جوا کھیلتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا اور قمار بازی کا سامان قبضہ میں لے لیا ،ملزمان کے قبضے سے موبائل فون اور ہزاروں روپے نقدی بھی برآمد ہوئی ہے ۔

 

