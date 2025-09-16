صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ادبی فورم ہم سُخن بھیرہ کے زیر اہتمام نعتیہ مشاعرہ

  • سرگودھا
بھیرہ(نامہ نگار )ادبی فورم ہم سُخن بھیرہ کے زیر اہتمامنعتیہ مشاعرہ مولانا ظہور احمد بگوی آڈیٹوریم، شاہراہِ بگویہ، بھیرہ میں منعقد ہوا صدارت ڈاکٹر دبیر عباس سید نے۔۔۔

 کی مہمان خصوصی مجلس حزب الانصار کے نائب امیر ولی عہد صاحبزادہ آصف ابرار بگوی اور پیر ہاؤس کے ترجمان میاں محمد نعیم الدین اور مہمانِ اعزاز بھلوال سے آئے ممتاز شاعر پروفیسر سائل رضا تھے بار گاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کرنے والوں میں پروفیسر بابر حسین بابر،سکالر انتظار احمد اسد مولانا ظفر اقبال کلیار، عمر حیات رضوی،ذکا اللہ اعوان، نوکر حسین اور سید شاہ سلیمان شامل تھے ۔

 

