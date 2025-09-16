ادبی فورم ہم سُخن بھیرہ کے زیر اہتمام نعتیہ مشاعرہ
بھیرہ(نامہ نگار )ادبی فورم ہم سُخن بھیرہ کے زیر اہتمامنعتیہ مشاعرہ مولانا ظہور احمد بگوی آڈیٹوریم، شاہراہِ بگویہ، بھیرہ میں منعقد ہوا صدارت ڈاکٹر دبیر عباس سید نے۔۔۔
کی مہمان خصوصی مجلس حزب الانصار کے نائب امیر ولی عہد صاحبزادہ آصف ابرار بگوی اور پیر ہاؤس کے ترجمان میاں محمد نعیم الدین اور مہمانِ اعزاز بھلوال سے آئے ممتاز شاعر پروفیسر سائل رضا تھے بار گاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کرنے والوں میں پروفیسر بابر حسین بابر،سکالر انتظار احمد اسد مولانا ظفر اقبال کلیار، عمر حیات رضوی،ذکا اللہ اعوان، نوکر حسین اور سید شاہ سلیمان شامل تھے ۔