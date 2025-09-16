عوام کی خدمت پیپلز پارٹی کا نصب العین ہے ،محمد علی ساول
خوشاب(نمائندہ دُنیا )پاکستان پیپلز پارٹی ضلع خوشاب کے صدر ملک محمد علی ساول نے کہا ہے کہ ضلع خوشاب بالخصوص وادی سون اور دامن مہاڑ میں طوفانی بارشوں اور پہاڑی ندی نالوں کی طغیا نی کے متاثرین تنہا نہیں۔۔۔
پاکستان پیپلز پارٹی انہیں ہر سطح پر ریلیف دلانے کی جدجہد کرے گی ، میڈیا سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ علاقہ اور عوام کی بلا امتیاز خدمت پاکستان پیپلز پارٹی کا نصب العین ہے اور مصیبت کی اس گھڑی میں کسی بھی متاثرہ کنبے کی داد رسی کیلئے عملی اقدامات اٹھائے گی۔