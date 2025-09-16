14600بوری گندم کے پی سمگل کرنیکی کوشش ناکام
کندیاں(نمائندہ دنیا) اسسٹنٹ کمشنر پپلاں محمد ظفراقبال نے ہمراہ محکمہ پنجاب پولیس پنجاب سے کے پی کے گندم کی سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گندم سے لوڈ 24 عدد ٹرکوں کو ایم ایم روڈ ہرنولی موڑ کی حدود سے پکڑ کر 50 کلوگرام وزنی تقریباً 14600 بیگز برآمد کر کے ٹرکوں کو مال سمیت قبضہ میں لے کر کے محکمہ فوڈ اور پیرا فورس کے حوالے کردیا جو کہ ان ٹرکوں کے زریعے گندم کو میانوالی کی باؤنڈری کراس کر کے کے پی کے سمگل کیا جارہا تھا۔ دریں اثنا اسسٹنٹ کمشنر پپلاں چودھری محمدظفراقبال نے جوائنٹ چشمہ چیک پوسٹ کندیاں کا اچانک دورہ کیا آٹے اور گندم کی غیر قانونی سمگللنگ کو روکنے کیلئے تعینات عملہ کی حاضری چیک کی عملہ موجود تھا اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر پپلاں نے چیک پوسٹ پر تعینات سٹاف کو سختی سے ہدایات جاری کیں کہ گندم اور آٹا کی سمگلنگ کرنے والے عناصر پر کڑی نظر رکھیں KPK جانے والی تمام گاڑیوں کی بلٹییز اور ڈاکومنٹ کی تسلی کرنے کے بعد چیک پوسٹ سے گزرنے دیں تاکہ آٹا اور گندم کی سمگلنگ کو روکا جاسکے اور کسی بھی کوتاہی یا غفلت کی صورت میں ذمہ داران سٹاف کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی۔